Wolhusen: Heftige Auffahrkollison vor Bahnübergang

Am Montagnachmittag kam es in Wolhusen vor dem Bahnübergang zu einer Auffahrkollision. Ein Motorradfahrer übersah eine stehende Autokolonne und fuhr heftig in das Heck des hintersten Autos. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer schwer.



Am Montagnachmittag fuhren mehrere Autos auf der Hauptstrasse von Werthenstein in Richtung Wolhusen. Weil die Barriere des Bahnüberganges Eingang Wolhusen gesenkt war, kam es zum Stillstand der Autokolonne. Ein Motorradfahrer realisierte dies nicht und fuhr heftig in das hinterste stehende Fahrzeug. Der Motorradfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer. Der 76-jährige Motorradlenker wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.