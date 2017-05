Wauwil: Bei Frontalkollision drei Personen verletzt

Am frühen Dienstagmorgen ereignete sich in Wauwil ein schwerer Verkehrsunfall. Drei Personen wurden verletzt. Die Surseestrasse musste vorübergehend gesperrt werden.



Der Unfall ereignete sich am Dienstag auf der Surseestrasse bei Wauwil. Im Gebiet Erlen kam es bei einem Überholmanöver zu einer massiven Kollision zwischen zwei Autos. Ein drittes, korrekt fahrendes Auto wurde touchiert und von der Strasse geschleudert. Alle drei Fahrzeuglenkerinnen wurden verletzt und vom Rettungsdienst 144 in das Spital gebracht. Eine Lenkerin musste von der Strassenrettung aus dem Auto geborgen werden. Die Surseestrasse musste für rund 2.5 Stunden gesperrt werden. Der Unfallhergang wird von der Luzerner Polizei abgeklärt. Im Einsatz stand die Feuerwehr Willisau-Gettnau. Die drei Autos wurden z.T. stark beschädigt oder erlitten Totalschaden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 30'000 Franken.