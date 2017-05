Stans: Felsenweg und Seeuferweg vollständig geöffnet

Nachdem per 6. Mai 2017 der Felsenweg aufgrund des späten Wintereinbruchs nur im vorderen Teil bis zum Hammetschwandlift geöffnet werden konnte, ist er ab sofort in seiner ganzen Länge begehbar. Auch der Seeuferweg von Kehrsiten in die Untermatt ist ab sofort geöffnet, wie die Korporation der Stadt Luzern mitteilt.