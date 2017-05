Brunnen: 90 Kilogramm Marihuana sichergestellt

Die Kantonspolizei Schwyz stellte im März 2017 in Brunnen rund 90 Kilogramm Marihuana sicher. Das Betäubungsmittel war in mehreren Sitzmöbeln versteckt, welche in Plastik eingehüllt in einer leerstehenden Wohnung gelagert wurden.

Die Kantonspolizei Schwyz konnte eine 57-jährige Deutsche und einen 58-jährigen Schweizer festnehmen. Ein 50-jähriger Schweizer wurde aufgrund einer internationalen Ausschreibung in Bulgarien festgenommen. Hingegen befindet sich ein 40-jähriger Serbe auf der Flucht.