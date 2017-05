Dierikon: Autofahrer bei Selbstunfall schwer verletzt

Am Montag ist es auf der Götzentalstrasse in Dierikon zu einem Selbstunfall eines Personenwagens gekommen. Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. Die Unfallursache ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen.



Am Montag fuhr ein Autofahrer in Dierikon auf der Götzentalstrasse Richtung Root. Aus noch ungeklärten Gründen geriet das Fahrzeug nach rechts und prallte frontal gegen die dortige Böschungsmauer bei der Einmündung Eiholdern. Der Autofahrer verletzte sich dabei schwer und wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.



Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 2'000 Franken, was bei diesem Fahrzeug Totalschaden bedeutet.