Fussball: FCL kassiert Klatsche gegen YB

Mit einem 4:1-Heimsieg gegen Luzern haben die Young Boys in der 32. Runde den 2. Schlussrang in der Super League sichergestellt. Luzern dagegen steckt im Tief. Nach der vierten Niederlage in Serie liegt der FCL im Kampf um Platz 3 schon fünf Punkte hinter Sion.



Die Luzerner gerieten bereits nach 11,8 Sekunden - es war das drittschnellste Tor in der Super-League-Geschichte - in Rückstand. Zwar gelang Tomi Juric nur sieben Minuten später der Ausgleich, damit hatte der Tabellenfünfte sein Pulver aber verschossen. Noch vor Ablauf einer halben Stunde brachte Miralem Sulejmani mit seinem zweiten Treffer YB wieder in Führung.



Der Rest war ein Schaulaufen gegen desolate Luzerner. Roger Assalé (35.) und Michael Frey (60.) erhöhten folgerichtig noch auf 4:1. Damit ist den Young Boys die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation vier Runden vor Schluss nicht mehr zu nehmen.

Young Boys - Luzern 4:1 (3:1)



21'133 Zuschauer - SR San. - Tore: 1. (0:13) Sulejmani (Ravet) 1:0. 8. Juric (Christian Schneuwly) 1:1. 29. Sulejmani (Ravet) 2:1. 35. Assalé (Frey) 3:1. 60. Frey (Sulejmani) 4:1.



Young Boys: Mvogo; Mbabu, Nuhu, Rochat, Benito; Ravet (82. Schick), Zakaria, Aebischer, Sulejmani (79. Gerndt); Frey (63. Bertone), Assalé.



Luzern: Omlin; Christian Schneuwly, Ricardo Costa, Affolter, Lustenberger; Rodriguez (46. Oliveira), Kryeziu, Voca, Schürpf (75. Itten); Marco Schneuwly, Juric.



Bemerkungen: Young Boys ohne Hoarau, Sanogo und Wüthrich (alle verletzt). Luzern ohne Neumayr, Lucas (beide verletzt), Sarr, Haas und Puljic (alle nicht im Aufgebot). Gelb-Rote Karte: 75. Lustenberger (Foul). Lattenschuss: 81. Aebischer. Verwarnungen: 23. Zakaria (Foul), 45. Mbabu (Foul), 55. Lustenberger (Foul), 59. Benito (Foul), 67. Ricardo Costa (Foul).