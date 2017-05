Unterägeri: Auffahrkollision endet glimpflich

Ein Autofahrer prallte in ein Motorrad. Dessen Lenker, der vor einem Fussgängerstreifen angehalten hatte, wurde nur leicht verletzt.

Am Mittwoch kam es auf der Seestrasse in Unterägeri zu einem Auffahrunfall. Ein 37-jähriger Autolenker bemerkte zu spät, dass ein Auto und ein Motorrad vor einem Fussgängerstreifen angehalten hatten. Er prallte in das Motorrad, das in das Heck des vorderen Autos geschoben wurde. Der Motorradlenker wurde vom Rettungsdienst Zug betreut und zur Kontrolle ins Spital überführt. Wie die Abklärungen ergaben, hatte der 29-Jährige Glück im Unglück und erlitt bei der Kollision nur Prellungen. Beim Unfall entstand Sachschaden von rund 6000 Franken. Während der Sachverhaltsaufnahme musste der Verkehr auf der Seestrasse im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig einspurig geführt werden.