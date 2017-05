Rotkreuz: Bewaffneter Raubüberfall auf Bar

In Rotkreuz hat ein bewaffneter Mann eine Bar überfallen. Die Zuger Polizei hat sofort eine Fahndung eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Mittwochabend ist in Rotkreuz eine Bar im Bereich der Poststrasse / Alte Chamerstrasse überfallen worden. Ein maskierter Mann betrat kurz nach 23:00 Uhr das Lokal, bedrohte eine Angestellte und forderte Geld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zeigte er eine Pistole. Der Täter flüchtete wenig später mit einem schwarzen Serviceportemonnaie und einigen Tausend Franken durch die Unterführung Richtung Zentrum Rotkreuz. Zum Zeitpunkt des Überfalls befanden sich einige Gäste in der Bar. Verletzt wurde niemand.

Täterbeschreibung

Unbekannter Mann, 20 bis 30 Jahre alt, ca. 175 cm gross, braune Hautfarbe (möglicherweise indischstämmig). Er trug zur Tatzeit eine Camouflage-Windjacke, beige oder grüne Hosen mit Seitentaschen und eine schwarze Kopfbedeckung. Sein Gesicht hatte der Täter mit einer Sturmmaske verdeckt.