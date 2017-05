Zell: Fünf Personenwagen nach Kontrolle sichergestellt

Am Samstag führte die Luzerner Polizei im Rahmen der Verkehrssicherheit Fahrzeugkontrollen durch. Aufgrund der fehlenden Betriebssicherheit mussten fünf Personenwagen sichergestellt werden.



Am Samstag führte die Luzerner Polizei in Zusammenarbeit mit Spezialisten vom Strassenverkehrsamt Luzern im Raum Zell Fahrzeugkontrollen durch. Bei den technischen Kontrollen wurden einige Mängel festgestellt. Es werden 22 Personenwagenlenker bei der Staatsanwaltschaft Luzern wegen Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften zur Anzeigen gebracht. An den kontrollierten Fahrzeugen entsprachen unter anderem Beleuchtung, Lärmemissionen und Änderungen am Fahrwerk nicht den gesetzlichen Vorschriften.



Fünf der beanstandeten Personenwagen mussten aufgrund der fehlenden Betriebssicherheit sichergestellt werden. Diese werden durch das Strassenverkehrsamt Luzern einer genaueren Prüfung unterzogen und müssen vor der weiteren Verwendung in einen betriebssicheren Zustand versetzt werden.