Luzern: Ein Dutzend Sachbeschädigungen geklärt

Die Luzerner Polizei hat einen 17-jährigen Mann ermittelt. Ihm wird vorgeworfen, insgesamt 15 Gebäude in der Luzerner Altstadt versprayt zu haben.



Die Luzerner Polizei hat einen 17-jährigen Mann ermittelt. Dieser hat am Wochenende vom 25./26. März 2017 an verschiedenen Gebäuden in der Luzerner Altstadt Sprayereien angebracht. Der junge Mann hat ausgesagt, dass er durch das Internet zu den Taten inspiriert worden sei und er das einmal ausprobieren wollte. Insgesamt wurden 15 Gebäude beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 20'000 Franken belaufen.