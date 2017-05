Fussball: FCL enttäuschte auf der ganzen Linie

Der FC Thun hat sich mit dem dritten Sieg in Folge wohl der letzten Abstiegssorgen entledigt. Die Berner Oberländer gewannen gegen den FC Luzern nach einem Pausenrückstand 3:1.

Der Thuner Matchwinner war wie eine Woche zuvor beim 2:1-Heimsieg gegen den FC Sion der eingewechselte Stürmer Simone Rapp. Gegen die Walliser erzielte er den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit, gegen Luzern war er in der 76. Minute mit dem Kopf nach einem Freistoss von Matteo Tosetti zum wegweisenden 2:1 erfolgreich. Zwei Minuten später sorgte Christian Fassnacht mit seinem zehnten Saisontor für die Entscheidung. Mit 20 Punkten seit der Winterpause hat Thun in der Rückrunde schon vier Zähler mehr geholt als in der gesamten Vorrunde - und noch stehen fünf Partien aus.

Der Thuner Sieg war absolut verdient. "Wir haben von der ersten bis zur letzten Sekunde unser Spiel durchgezogen", sagte Interimstrainer Mauro Lustrinelli hinterher. Zumindest nach dem frühen Rückstand durch den Ex-Thuner Marco Schneuwly (12.) drehten die Einheimischen auf. Zwei Lattenschüsse noch vor der Pause durch Dejan Sorgic und Fassnacht waren Dokument der Thuner Dominanz.

Luzern enttäuschte auf der ganzen Linie. "Es fehlte hinten und vorne, wir fanden einfach nicht ins Spiel und hatten kaum Ballbesitz", brachte Torschütze Schneuwly die Misere auf den Punkt. Die dritte Niederlage in Folge liess sich mit diesem Auftritt nicht verhindern. Einzig dem jungen Torhüter Jonas Omlin war es zu verdanken, dass das Team von Markus Babbel bis in die Schlussviertelstunde hinein wenigstens auf einen glückhaften Punkt hoffen konnte.

Von den letzten zehn Spielen gewann Luzern nur zwei, doch noch zehren die Innerschweizer von einer Reserve von sieben Punkten auf Platz 6. Das müsste im Normalfall reichen, um im Sommer erneut die Qualifikationsspiele zur Europa League bestreiten zu können.