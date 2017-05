Zug: Zwei schwere Unfälle

Bei Unfällen im Kanton Zug sind heute zwei Personen schwer verletzt worden:



Auf der Seminarstrasse in Menzingen stürzte am Morgen eine Velofahrerin. Die 73-Jährige verletzte sich dabei schwer, teilt die Zuger Polizei mit.



Und auf der Hauptstrasse in Oberägeri kollidierten am Mittag ein Motorrad und ein Auto miteinander. Der 77-jährige Töfffahrer wurde dabei schwer verletzt. Wegen des Unfalls war die Strasse zwischen Unter- und Oberägeri für rund zwei Stunden gesperrt.