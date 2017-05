Emmen: Mutmasslicher Dealer festgenommen

Die Luzerner Polizei hat am Dienstag in Emmenbrücke einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Der Mann erhielt einen Strafbefehl und wurde weggewiesen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.



Am Dienstag wurde in Emmenbrücke ein 37-jähriger Nigerianer festgenommen. Vorgängig konnte beobachtet werden, wie er einer weiteren Person etwas Verdächtiges übergeben hatte. Es stellte sich laut Kantonspolizei Luzern heraus, dass es sich dabei um ca. 4 Gramm Kokain gehandelt hatte. Nach den erfolgten Einvernahmen wurde dem in Spanien lebenden Nigerianer ein Strafbefehl ausgestellt. Dieser ist noch nicht rechtskräftig. Zudem erhielt der Mann eine Wegweisung, musste die Schweiz verlassen und ihm wurde eine dreijährige Einreisesperre auferlegt.