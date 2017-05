Rotkreuz: Lastwagen prallt in stehendes Auto

Auf der Autobahn A14 in Fahrtrichtung Luzern ist es zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Lastwagen und einem Personenwagen gekommen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn A14, zwischen der Verzweigung Rütihof und Gisikon (LU) in Fahrtrichtung Luzern. Auf der Reusstalbrücke prallte ein Lastwagen in das Heck eines Autos, das zum Unfallzeitpunkt mit eingeschaltetem Warnblinker auf der Normalspur stand. Ein nachfolgender zweiter Lastwagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr ebenfalls in die Unfallstelle.

Drei der fünf Insassen des Personenwagens, zwei Erwachsene und ein Kind, wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Spital eingeliefert. Ein Kleinkind erlitt schwere Verletzungen und wurde mit der REGA in eine Spezialklinik geflogen.