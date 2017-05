Luzern: Drogenring gesprengt



Nach einem Kokainimport von Holland in die Schweiz nahm die Luzerner Polizei vier Personen fest. Die Personen werden verdächtigt, seit Monaten im Raume Luzern, Zürich und Bern im grossen Stil mit Kokain gedealt zu haben.



Die Luzerner Polizei ermittelte gegen ein Drogendealer-Paar, welches im Raume Luzern, Zürich und Bern Kokain verkaufte. Nach umfangreichen Abklärungen wurden im Februar 2017 in Luzern und Oberentfelden (AG) vier Personen festgenommen. Es handelt sich dabei um einen 32-jährigen Doppelbürger Schweiz - Dominikanische Republik, eine 30-jährige Frau aus Venezuela und zwei Männer aus Italien und Frankreich im Alter von 44 und 62 Jahren. Die Männer hatten zuvor in einer präparierten Schreibmappe 700 Gramm Kokain aus Holland in die Schweiz importiert. Bei den Hausdurchsuchungen hat die Polizei weitere 400 Gramm Kokain, Streckmittel und Verpackungsmaterial sichergestellt. Zudem konnten illegale Waffen sichergestellt werden.



Diese Personen werden verdächtigt mehrere Kilogramm Kokain in professionell präparierten Koffern sowie mit Bodypackern (Drogenkuriere) von Südamerika und Europa in die Schweiz geschmuggelt zu haben. Hier verkauften sie das Kokain an ein dichtes Netz von Drogendealern und Abnehmern, gegen welche ebenfalls Strafverfahren eröffnet wurden. Die entsprechenden Ermittlungen laufen. Aktuell befinden sich vier Personen in Untersuchungshaft. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft 4 Spezialdelikte. Es gilt die Unschuldsvermutung.