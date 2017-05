Zug: Einbruch in ein Verkaufsgeschäft verhindert

Weil ein Anwohner einen Einbruchversuch in ein Verkaufsgeschäft beobachtet und sofort die Polizei alarmiert hatte, konnte diese den Täter wenig später festnehmen, wie die Zuger Polizei mitteilt.

Der Einbruchversuch ereignete sich in der Nacht auf Montag. Ein Mann schlug die Eingangstüre eines Verkaufsgeschäfts in der Stadt Zug ein. Weil er dabei von einem Bürger beobachtet wurde und dieser umgehend den Polizeinotruf wählte, blieb es beim Einbruchversuch. Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und konnten den mutmasslichen Einbrecher nach kurzer Flucht in unmittelbarer Nähe zum Tatort anhalten und verhaften. Beim Einbrecher handelt es sich um 32-jährigen Rumänen. Er muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.