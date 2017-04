Eine 19-jährige Frau war mit ihrem Roller in Begleitung zweier Motorradfahrer kurz nach 18.00 Uhr auf der Zürcherstrasse Richtung Affoltern am Albis unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Strasse ab. Das Motorrad prallte in der Folge gegen einen Schacht und überschlug sich. Die junge Lenkerin wurde mehrere Meter in einen Acker geschleudert. Sie erlitt dabei Verletzungen unbekannter Schwere und musste nach der Erstversorgung durch ein Rettungsteam mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden. Wegen des Unfalles musste die Zürcherstrasse für rund zwei Stunden gesperrt werden; die Feuerwehr signalisierte eine Umleitung.

Nebst der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Unteramt, unterstützt durch die Feuerwehren von Hedingen und Affoltern, eine Patrouille der Kommunalpolizei Affoltern am Albis, ein Rettungswagen sowie ein Notarzt vom Spital Affoltern und ein Rettungshelikopter der AAA im Einsatz.