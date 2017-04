Luzern: Nach Raubüberfall zwei Männer festgenommen – einer noch flüchtig

Am Donnerstagnachmittag haben drei Männer eine Bijouterie in der Stadt Luzern überfallen. Zwei mutmassliche Täter konnten auf der Flucht festgenommen werden. Ein Dritter ist noch flüchtig. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.



Am Donnerstag betraten drei Männer eine Bijouterie in der Luzerner Altstadt. Einer der Männer ging auf die Verkäuferin zu und hielt diese fest, während einer der Mittäter diverse Gegenstände entwendete. Anschliessend flüchteten die drei Männer zu Fuss samt dem Deliktsgut. Durch die Luzerner Polizei konnte anlässlich der schnell eingeleiteten Fahndung einer der mutmasslichen Täter an der Münzgasse, ein zweiter am Franziskanerplatz festgenommen werden. Die beiden Männer stammen aus Serbien und Slowenien. Dem unbekannten dritten Täter gelang die Flucht.



Gesucht wird folgende Person (siehe Fahndungsbild):

Unbekannter Mann, 30-40 Jahre alt, 180-200 cm gross und hat dunkle kurze Haare. Der Mann trug ein schwarz-rot kariertes Hemd, darüber eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Er hatte eine schwarze Mütze dabei und trug schwarze Schuhe mit einer weissen Sohle.