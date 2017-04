Stansstad: Selbstunfall unter starkem Alkoholeinfluss

Am Montag hat sich auf der Stanserstrasse in Stansstad ein Selbstunfall ohne Verletzte ereignet. Die 27-jährige Lenkerin stand dabei unter starkem Alkoholeinfluss.



Die Lenkerin des Personenwagens fuhr auf der Stanserstrasse in Stansstad Richtung Stans. Kurz vor der Verzweigung zur Bürgenstockstrasse geriet sie mit dem Fahrzeug nach links und kollidierte mit dem auf der Verkehrsteilerinsel stehenden Fussgängersignal und einem Inselleuchtpfosten.



Aufgrund von starken Alkoholsymptomen wurde bei der Fahrzeuglenkerin ein Atemlufttest durchgeführt, welcher mit über 2.5 Promille resultierte. Der Führerausweis auf Probe wurde ihr zuhanden der Administrativbehörde vorläufig abgenommen.