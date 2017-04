Buchrain: Verkehrsunfall führt zu Verkehrsbehinderung

Ein Verkehrsunfall führte am Mittwochmorgen bei der Autobahneinfahrt in Buchrain zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde niemand.



Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen auf der Hauptstrasse in Buchrain. Bei der Zufahrt zur Autobahn A14 (Fahrtrichtung Luzern) kam es zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Die beiden Lenker wurden nicht verletzt. Der Sachschaden bei den Fahrzeugen liegt bei über 60'000 Franken. Der Verkehrsfluss war vorübergehend erheblich beeinträchtigt.