Stansstad: Auto bleibt auf der Seite liegen

Heute Montag um zirka 12:15 Uhr hat sich in Stansstad auf der Bürgenstockstrasse ein Verkehrsunfall ereignet. Der Fahrzeuglenker wurde nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand beträchtlicher Sachschaden. Ein 34-jähriger Lenker fuhr auf der Bürgenstockstrasse bergwärts in Richtung Obbürgen. In einer Kurve kollidierte das Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen mit einer Mauer am rechten Fahrbahnrand. In der Folge kippte das Fahrzeug und blieb auf der linken Seite liegen. Zur Sicherung und Bergung des verunfallten Fahrzeugs wurde die Stützpunktfeuerwehr aus Stans beigezogen.