Schweiz: Zuwanderung aus EU sinkt

Die Zuwanderung von EU-Bürgern in die Schweiz sinkt weiter. Dies zeigen Zahlen aus dem ersten Quartal, welche der "NZZ am Sonntag" vorliegen. Per Ende März beläuft sich der Wanderungssaldo noch auf rund 8500 Personen - 13 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Dies sei zudem der tiefste Wert seit die volle Personenfreizügigkeit vor bald zehn Jahren eingeführt wurde.