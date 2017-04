Dierikon: Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Am Freitag ist es in Dierikon zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beteiligt waren drei Personenwagen. Drei Personen wurden dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren.



Am Freitag fuhr eine Fahrzeuglenkerin auf der Rigistrasse in Dierikon Richtung Götzentalstrasse. Bei der Einmündung der beiden Strassen kam es laut Luzerner Polizei zur Kollision mit einem auf der Götzentalstrasse bergwärts fahrenden Personenwagen. Durch den Anprall wurde das einbiegende Fahrzeug gegen ein weiteres Auto geschleudert. Beim Unfall wurden drei Personen (2 Erwachsene/1 Kind) verletzt. Diese wurden durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.



Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren 10'000 Franken. Die Rigistrasse und eine Spur der Götzentalstrasse mussten für den Verkehr gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Ebikon-Dierikon örtlich umgeleitet.