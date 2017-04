Luzern: Mann entzündet Flüssigkeit in einer Bar

Am Donnerstag entzündete ein Mann in einer Bar an der Bernstrasse eine brennbare Flüssigkeit. Verletzt wurde niemand. Das Motiv für diese Tat dürfte bei einer Streitigkeit liegen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern.



Am Donnerstag betrat ein Mann eine Bar an der Bernstrasse in der Stadt Luzern. Er trug ein Messer mit sich und einen Eimer mit einer brennbaren Flüssigkeit. Diese schüttete er auf dem Boden aus und zündete es mit Streichhölzern an. Die rund ein Dutzend anwesenden Personen konnten die Bar unverletzt verlassen. Der Beschuldigte, ein 34-jähriger Mann aus Eritrea, konnte durch die Polizei vor dem Lokal festgenommen werden.



Der Brand konnte mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Ursache der Tat dürfte bei einem vorausgegangenen Streit liegen. Die Ermittlungen diesbezüglich sind am Laufen. Die Bernstrasse musste für den Verkehr während ca. 1,5 Stunden gesperrt werden.