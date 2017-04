Sisikon: Auffahrunfall auf der Axenstrasse

Am Donnerstagmorgen fuhr der Lenker eines PW mit Urner Kontrollschildern auf der Axenstrasse in Richtung Norden. Verkehrsbedingt musste dieser sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Die nachfolgende Lenkerin eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern bremste ihr Fahrzeug ebenfalls bis zum Stillstand ab. Dies erkannte eine nachfolgende Urner Lenkerin zu spät, prallte in das Heck des vorderen Autos und schob dieses schliesslich in das Heck des Urner PW-Lenkers, wie die Urner Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Der Sachschaden beträgt rund 16'000 Franken. Die Fahrzeuglenkerin des zweiten Personenwagens sowie deren vier Mitfahrende klagten nach dem Unfall über Schmerzen und beab-sichtigten selbständig einen Arzt aufzusuchen.