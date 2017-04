Sattel: Ägeristrasse wegen Selbstunfall gesperrt

Am Mittwochmorgen verunfallte ein Sattelschlepper auf der schneebedeckten Ägeristrasse in Sattel. Er kam von der Fahrbahn ab, fuhr in ein Bachbett und blieb dort stecken. Der 36-jährige Chauffeur konnte das Fahrzeug selbstständig und unverletzt verlassen, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt. Da Treibstoff aus dem Lastwagen austrat, wurde die Feuerwehr Sattel aufgeboten, die eine Ausbreitung der Flüssigkeit mit einer Ölsperre verhinderte.

Für die Bergung des Unfallfahrzeugs stehen Pneukräne im Einsatz. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Ägeristrasse bis gegen 16 Uhr gesperrt bleiben. Die Feuerwehren Sattel und Ägeri leiteten den Verkehr über die Ratenstrasse um.