Cham: Wegen medizinischem Problem verunfallt

Aufgrund eines medizinischen Problems verlor ein 75-jähriger Mann auf der Autobahn die Herrschaft über sein Auto. Dieses kollidierte mit einem Lastwagen und den Leiteinrichtungen. Trotz sofortiger Hilfe verstarb der Lenker, wie die Zuger Polizei mitteilt.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmittagauf der Autobahn A4. Ein Autolenker fuhr von Luzern kommend in Richtung Zürich, als er plötzlich einen Schwächeanfall erlitt und sein Auto nicht mehr kontrollieren konnte. Dieses prallte mehrfach in die Leiteinrichtungen und kollidierte im Bereich der Verzweigung Rütihof mit einem Lastwagen bis es schliesslich auf dem Überholstreifen, Höhe Lindencham, zum Stillstand kam.

Der 75-Jährige wurde umgehend betreut und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb.