Emmenbrücke: Autofahrerin bei Kollision schwer verletzt

Am Samstagabend ereigente sich in Emmenbrücke ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Frau wurde schwer verletzt.



Der Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag auf der Gerliswilerstrasse in Emmenbrücke. Zwischen dem Seetalplatz und dem Sonnenplatz kam es zu einer massiven Frontalkollision zwischen zwei Autos, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Eine Autofahrerin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Stützpunktfeuerwehr Emmen gerettet werden. Sie wurde vom Rettungsdienst 144 mit schweren Verletzungen in das Spital gebracht. Die beiden Personen, welche im anderen Auto waren, wurden zur Kontrolle in das Spital gebracht. Der Unfallhergang wird von der Luzerner Polizei abgeklärt. Die beiden Autos erlitten Totalschaden. Die Gerliswilerstrasse musste vorübergehend gesperrt werden.