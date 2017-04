Hünenberg: Junger Mann stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall kam ein Auto von der Strasse ab und landete im Fluss. Der Lenker stirbt, die Beifahrerin wurde schwer verletzt.

In der Nacht zum Karfreitag fuhr ein Autolenker auf der Maschwanderstrasse in Hünenberg Richtung Maschwanden. In einer scharfen Rechtskurve verlor er laut Zuger Polizei aus bisher ungeklärten Gründen die Herrschaft über das Auto. Dieses fuhr in der Kurve geradeaus, prallte in einen Baum und landete auf dem Dach liegend in der Lorze.

Zwei nachfolgende Autolenker waren sehr aufmerksam. Als sie im Bereich der Unfallstelle Spuren entdeckten, stoppten sie und hielten Nachschau. Sofort eilten sie den Verunfallten zu Hilfe und alarmierten die Polizei. Zusammen mit den Rettungskräften der Polizei und Feuerwehr gelang es, die Fahrzeuginsassen zu bergen. Der 23-jährige Lenker wurde in kritischem Zustand mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen, wo er kurze Zeit später verstarb. Der Rettungsdienst Zug betreute die schwer verletzte 26-jährige Beifahrerin und brachte sie ins Spital. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat eine Untersuchung eröffnet und beim Verstorbenen eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

Das Auto musste mit einem Pneukran aus dem Fluss geborgen werden. Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ), der Zuger Polizei, der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, der Alpinen Air Ambulance, eines Abschleppunternehmens sowie eines Transportunternehmens mit einem Pneukran.