Luzern: 60 Radfahrer bei Verkehrskontrollen gebüsst

Am Mittwoch wurden im Verlaufe des Tages an diversen Orten auf dem Gebiet der Stadt Luzern Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei galt das Hauptaugenmerk dem Zweiradverkehr. Insgesamt mussten rund 60 Ordnungsbussen wegen diversen Übertretungen wie Missachten von Lichtsignalen, Nichtgewähren des Vortrittes bei Fussgängerstreifen, Fahren in verbotener Fahrtrichtung, Fahren auf dem Trottoir usw. ausgestellt werden.