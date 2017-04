Baar: Stark alkoholisierter Rollerfahrer gestoppt

Die Zuger Polizei hat einen alkoholisierten Rollerfahrer gestoppt. Der 44-Jährige musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben.

Am Mittwochabend fiel einer Patrouille die unsichere Fahrweise eines Kleinmotorradlenkers auf. Bei der anschliessenden Kontrolle an der Zuger-strasse in Baar stellten die Einsatzkräfte Alkoholsymptome fest. Die durchgeführte Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 1.54 mg/l.

Der Führerausweis wurde dem 44-jährigen Mann zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen. Er wird sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten müssen.