Playoff-Final: EVZ kehrt fulminant zurück!

Was für eine spektakuläre Rückkehr des EV Zug! Bis kurz vor Schluss des dritten Drittels stand das Momentum noch nicht zu Gunsten der Zuger. Reto Suri entscheidet die Partie. Der EV Zug kämpft sich zurück und besiegt den SC Bern in der Verlängerung. Reto Suri ist der Matchwinner. In der Serie steht es 2:1 für die Berner. Zug ist aber wieder zurück. Ist das die grosse Kehrtwende zum Meistertitel?