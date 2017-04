Gersau: Waldbrand nach Helieinsatz gelöscht

Der am Montagabend gegen 23 Uhr entdeckte Waldbrand in Gersau konnte am späteren Dienstagnachmittag gelöscht werden. Im steilen und schwer zugänglichen Gelände stand ein Armee-Superpuma zum Erkennen der Brandnester und die Koordination der Löschflüge im Einsatz. Ein weiterer Armee-Superpuma und ein ziviler Helikopter flogen im Löscheinsatz knapp 300 Flugrotationen und 324 Tonnen Wasser vom Vierwaldstättersee ins Waldbrandgebiet. Während der kommenden Stunden und der Nacht ist die Feuerwehr Gersau mit einer Brandwache vor Ort präsent. Die Strasse zwischen Gersau und Brunnen ist wieder normal passierbar. Weshalb der Brand ausbrach, ist noch nicht geklärt.