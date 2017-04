Emmen: Zeugenaufruf nach Raserfahrt

Am Sonntagabend entzog sich ein Motorradfahrer in Emmen einer Verkehrskontrolle und flüchtete mit massiv übersetzter Geschwindigkeit. Die Polizei konnte den mutmasslichen Lenker festnehmen. Die Strafuntersuchungsbehörden suchen Zeugen, welche die Raserfahrt beobachtet haben. Der Motorradfahrer war am Sonntagabend kurz vor 21.00 Uhr in Emmen unterwegs. Auf der Rüeggisingerstrasse fuhr er in Richtung Waldibrücke. Beim Kreisverkehrsplatz bog er in die Kirchfeldstrasse ab. Als ihn die Polizei kontrollieren wollte, beschleunigte er sein Fahrzeug stark und überschritt auf der Flucht vor der Polizei die am jeweiligen Ort geltende Höchstgeschwindigkeit teils massiv. Er fuhr via Flugfeld und die 30er-Zone bei der Kirche auf die Seetalstrasse, wo er mehrere Fahrzeuge überholte. Auf seiner Flucht verletzte der Motorradfahrer Verkehrsregeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei konnte aufgrund von Ermittlungen noch am gleichen Abend einen Tatverdächtigen festnehmen. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche zum Vorfall (siehe Fotos) Angaben machen können oder Personen, welche allenfalls durch die Raserfahrt gefährdet wurden.