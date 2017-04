Luzern: SGV bleibt unter Rekord von 2015

Die Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) hat 2016 das Rekordergebnis von 2015 nicht mehr erreicht. Im laufenden Jahr soll der Tagestourismus wieder anziehen. Der Gruppenumsatz ging um 2,4 Millionen Franken auf 69,6 Millionen Franken zurück, der Gewinn um 0,5 Millionen Franken auf 1,5 Millionen Franken. Die SGV teilte am Dienstag mit, es handle sich um ein gutes Ergebnis. 2016 sei mit 11,2 Millionen Franken überdurchschnittlich viel in die Flotte und Anlagen investiert worden. Mehr als die Hälfte des Umsatz entfiel auf die Schifffahrt. Die SGV AG erzielte einen Umsatz von 37,5 (2015: 38,5 ) Millionen Franken. Der Gewinn ging von 2,2 Millionen Franken auf 1,8 Millionen Franken zurück. Weil die Personenfrequenzen von 2,466 Millionen auf 2,409 Millionen Passagiere zurückgingen, fiel der Verkehrsertrag mit 31,4 Millionen Franken um eine halbe Million kleiner aus.



Bei der in der Tavolago AG organisierten Gastronomie ging der Umsatz von 29,8 Millionen Franken auf 29,6 Millionen Franken zurück. Die Mehrheit des Umsatzes wurde nicht auf dem Wasser, sondern auf dem Land erwirtschaftet. Der Gewinn erhöhte sich von 0,15 Millionen Franken auf 0,2 Millionen Franken.



Der Bereich Schiffstechnik (Shiptec AG) konnte den Vorjahresumsatz von 18,4 Millionen Franken halten. Der Gewinn stieg leicht von 0,12 Millionen Franken auf 0,16 Millionen Franken.



Die SGV erwartet, dass sie im laufenden Jahr im Tagestourismus mehr Personen befördern wird. Sie begründet dies mit der Inbetriebnahme eines neuen, noch nicht getauften Schiffes im Mai sowie mit einer neue Shuttle-Verbindung zwischen Luzern und Kehrsiten respektive dem Resort auf dem Bürgenstock, das im Sommer eröffnet wird.