Luzern: Polizeihund stellt zwei Männer nach Raubdelikt

Am Freitag überfielen zwei Männer zwei Personen in deren Wohnungen in der Stadt Luzern. Die beiden mutmasslichen Täter flüchteten danach zu Fuss. Sie konnten anlässlich der Fahndung durch einen Polizeihund gestellt und anschliessend durch die Polizei festgenommen werden. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern.



Am Freitag überfielen zwei Männer in Luzern zwei Wohnungen im gleichen Haus. Sie klingelten an der Türe, bedrohten die Bewohner mit einer Waffe und verlangten nach Geld und Drogen. Nach dem Überfall flüchteten die beiden zu Fuss. Durch die Polizei wurde eine Fahndung aufgezogen und ein Polizeihund eingesetzt. Der Polizeihund konnte die mutmasslichen Täter auf der Flucht stellen und die beiden Männer, ein 21-jähriger Portugiese und ein 37-jähriger Pole, konnten festgenommen werden.