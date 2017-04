Arth: Strohballen auf der Strasse

Am Freitagvormittag führte ein Verkehrsunfall auf der Gotthardstrasse in Arth zu Verkehrsbehinderungen. Ein mit Strohballen beladener Anhänger eines Traktors kippte um 8.30 Uhr in einer Kurve um und seine Ladung fiel auf die Strasse. Der 34-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. Für die Räumung der Unfallstelle musste die Gotthardstrasse bis kurz vor 10 Uhr gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.