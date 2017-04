Zug: Erste Steuererhöhung seit 40 Jahren

Nach mehreren Sparpaketen legt der Zuger Regierungsrat ein weiteres Massnahmenbündel vor: Er will den Finanzhaushalt um 115 Millionen Franken entlasten. Zum ersten Mal seit über 40 Jahren soll auch die Steuerbelastung im Kanton wieder steigen. 50 Millionen Franken Mehreinnahmen will der Zuger Regierungsrat bei den Steuern erzielen. Dazu soll der Steuerfuss für alle von 82 auf 86 Prozent erhöht werden. Und besonders gut verdienende Personen sollen zusätzlich belastet werden - deren Einkommensteuertarif soll um 1 auf 9 Prozent erhöht werden. An einer Diskussion um eine Steuerfusserhöhung führt laut Finanzdirektor Heinz Tännler (SVP) nichts vorbei: Nach mehreren Sparpaketen zeige sich, dass nun gleichzeitig auf der Ausgaben- und der Einnahmenseite gehandelt werden müsse, sagte Tännler am Donnerstag vor den Medien. "Sonst schaffen wir kein ausgeglichenes Budget." Und trotz der "moderaten, marginalen Erhöhung" nehme Zug für natürliche und juristische Personen weiterhin einen Platz in der Spitzengruppe der drei steuergünstigsten Kantone ein.