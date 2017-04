Risch/Rotkreuz: Stillstand auf der Autobahn

Am Donnerstag kurz vor 12:15 Uhr hat sich auf der Autobahn A14, zwischen Rotkreuz und Gisikon, Fahrtrichtung Luzern, eine Kollision zwischen zwei Fahrzeugen ereignet. Ausgelöst hatte den Unfall eine 31-jährige Lenkerin, die beim Einspuren bei der Autobahneinfahrt Rotkreuz mit ihrem Auto auf den Überholstreifen geriet. Dadurch kam dasjenige Auto, das sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Überholstreifen auf gleicher Höhe befand, ins Schleudern und touchierte daraufhin ein weiteres Fahrzeug auf dem Normalstreifen. Beide Autos prallten schliesslich heftig gegen die Mittelleitplanke und erlitten Totalschaden. Die 52-jährige Lenkerin bzw. der 33-jährige Lenker wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst Zug betreute die beiden vor Ort und brachte sie für weitere Abklärungen ins Spital. An den Autos und den Leiteinrichtungen entstand Sachschaden von rund 40'000 Franken. Die Unfallverursacherin wird sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten müssen. Wegen des Unfalls kam der Verkehr zum Stillstand. Nach den ersten Sofortmassnahmen begangen die Einsatzkräfte umgehend damit, die Fahrzeuge über den Pannenstreifen an der Unfallstelle vorbeizuführen. Dennoch staute sich der Verkehr auf der Autobahn zurück bis nach Cham, ebenso auf den umliegenden Strassen.