Fussball: Historisches Treffen aller FCL-Präsidenten

Stolz nahmen am Dienstag die sieben letzten Präsidenten des FC Luzern von Philipp Studhalter die begehrten blauen FCL-Pässe in Empfang. Sein Vorgänger, Ruedi Stäger, meinte lachend: „Wenn ich mit dem Roten nicht mehr weiterkomme, hilft mir der Blaue ganz bestimmt – Blau-Weiss öffnet bekanntlich alle Tore.“

Nach Präsentation der Vision 2021 stiessen die versammelten ex-Präsidenten mit total 42 „Dienstjahren“ im Ristorante Accademia in der Pilatus Akademie auf ihre neue Rolle als FCL-Botschafter an – und natürlich auf den Cuphit von heute Abend gegen den FC Sion. „Es wäre toll für den FCL, für die Fans, für die ganze Innerschweiz und natürlich für die Spieler und den Staff, wenn wir den Einzug in den Final in Genf schaffen könnten“, meinte Mike Hauser.

„Die Vision 2021 haben wir Alt-Präsidenten bereits verinnerlicht“, sagte Langzeit-Präsident Romano Simioni, „wir stehen alle zusammen und drücken der Mannschaft für heute Abend ganz fest den Daumen!“ Er ist überzeugt, dass 42 Jahre Präsidenten-Power bei der Mannschaft von Markus Babbel für Energie und Schwung sorgen werden. Bereits heute hat er in seiner Agenda den 25. Mai dick und rot angestrichen: „Dann treffen wir uns alle in Genf zum Cupfinal – man darf doch Visionen haben?“

Es fehlt der 94-jährige Edy Renggli (FCL-Präsident von 1969-1975), der sich aus gesundheitlichen Gründen abmelden musste.