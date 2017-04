Luzern: Polizei räumt besetztes Haus

In der Stadt Luzern ist eine seit Freitag besetzte Villa an der Obergrundstrasse von der Polizei geräumt worden. Dabei wurden laut Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft vier Personen festgenommen. Die Polizei habe gegen 14 Uhr das Haus betreten und die Liegenschaft geräumt, sagte der Sprecher. Zwei Personen im Haus, sowie zwei weitere ausserhalb, die ihre Personalien nicht hätten angeben wollen, wurden festgenommen. Verletzt wurde laut Angaben des Sprechers niemand. Die Festgenommenen müssen sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Gegen die Hausbesetzung war am Montag eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs eingegangen. Die Besetzer waren am Freitag in die leer stehende Liegenschaft eingedrungen. Es handelt sich um eine Gruppierung namens "Gundula", die bereits vor einem Jahr das Nachbargrundstück besetzt hatte. Beide Grundstücke gehören gemäss Grundbuch der Bodum Invest AG in Triengen LU. Die Besetzer forderten mehr Freiräume und warfen der Eigentümerin vor, die Villen zerfallen zu lassen.