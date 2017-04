Egolzwil: Unbekannte Leiche gefunden

Am Freitag wurde bei Egolzwil eine Person von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Die Identität der männlichen Leiche konnte bisher nicht geklärt werden. Die Untersuchungsbehörden bitten die Bevölkerung um Hinweise.



Am Freitag abend wurde in Egolzwil, Chottenacher, eine Person von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Die Identität der Person steht nicht fest. Die männliche Person war ca. 20-60 Jahre alt, von mittlerer Statur und hatte dunkle, kurze Haare und einen Dreitagebart. Der Mann trug einen weissen Pullover, ein weisses T'Shirt, blaue Jeans, weisse Adidasturnschuhe.