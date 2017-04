Seewen: Motorradlenker mittelschwer verletzt

Am Montag wurde ein Motorradlenkerkurz bei einer Selbstkollision auf der Schlagstrasse in Seewen verletzt. Der 16-Jährige war in Richtung Sattel unterwegs, als er im Bereich einer Baustelle mit einer Abschrankung kollidierte und stürzte. Dabei wurde er mittelschwer verletzt. Der Rettungsdienst hospitalisierte den Verunfallten.

Für die Bergung des Verunfallten und die Sachverhaltsaufnahme musste die Strasse zwischen Schwyz und Sattel bis 19.30 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehren Stützpunkt Schwyz und Sattel standen für die Verkehrsumleitung im Einsatz.