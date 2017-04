Schweiz: Mindfuck wird Gerichtsfall

Das Bundesverwaltungsgericht hat sich unzimperlich mit der Bedeutung des Wortes "fuck" auseinandergesetzt und entschieden: Die Marke "Mindfuck" für eine bestimmte Coaching-Methode wird in der Schweiz nicht eingetragen. Sie könnte das sittliche Empfinden konservativer Kreise verletzen.



Die Worte ficken, bumsen, pimpern, vögeln und poppen werden in dem am Montag publizierten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in einem Atemzug genannt. Darum kam das Gericht nicht herum, musste es sich doch genau mit dem Sinngehalt des englischen Wortes "fuck" befassen.



Gemäss Markenschutzgesetz dürfen nämlich keine Marken eingetragen werden, die gegen die öffentliche Ordnung, geltendes Recht oder gegen die guten Sitten verstossen.



Beim letzten Punkt muss sich nicht etwa ein grosser Teil der Bevölkerung im sittlichen Empfinden betroffen fühlen, schreibt das Bundesverwaltungsgericht. Es reicht, wenn Minderheiten die Röte ins Gesicht getrieben wird. Extreme Sensibilitäten müssen hingegen nicht berücksichtigt werden.