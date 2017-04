Fussball: FCL verliert diskussionslos gegen Lugano

Der FC Luzern steht in der Rückrunde praktisch still. Die Nummer 4 der Liga unterlag Lugano zu Hause 0:2 und ist seit sechs Spieltagen in der Super League sieglos.



Drei Tage vor dem Cup-Halbfinal-Highlight in Sitten hinterliess Luzern einen matten, bisweilen enttäuschenden Eindruck. In der aktuellen Verfassung deutet wenig auf einen Effort im Wallis hin, für eine erste Endspielteilnahme seit 2012 hat sich der FCL mit seinem Fehltritt gegen die Südschweizer nicht empfohlen.



Noch steht Markus Babbel nicht zur Debatte, aber in seinem dritten Amtsjahr in der Innerschweiz ist der Deutsche wieder einmal an einem Tiefpunkt angelangt. Seit dem Jahreswechsel reiht der FCL eine Enttäuschung an die nächste. Die personellen Retouchen - Babbel entmachtete den langjährigen Stammkeeper David Zibung - haben wenig bewirkt.



"Wir haben zu wenig gemacht für den Sieg", gestand Babbel nach dem sechsten Spiel ohne Erfolgserlebnis in Folge ein. Sie hätten sich viel mehr vorgenommen, so der ratlose Coach. "Einmal mehr konnten wir es nicht umsetzen." Kein gutes Zeichen für ihn, keine Auszeichnung für das Team.



Den Tessinern kamen die Blössen Luzerns zupass. Ohne allzu grossen Aufwand gelangten sie zu einem verdienten 2:0-Auswärtserfolg. Ofir Mizrachi (32.) und Joker Carlinhos Junior (81.) skorten. Massgeblich beteiligt am ersten Sieg der Bianconeri gegen Luzern seit der Promotion vor knapp zwei Jahren war Ezgjan Alioski; der erneut auffällige Mazedonier bereitete beide Treffer brillant vor.

Luzern - Lugano 0:2 (0:1)



11'359 Zuschauer. - SR Pache. - Tore: 32. Mizrachi (Alioski) 0:1. 82. Carlinhos Junior (Alioski) 0:2.



Luzern: Omlin; Grether, Costa (70. Ugrinic), Affolter, Lustenberger; Christian Schneuwly (46. Oliveira), Kryeziu, Neumayr, Rodriguez; Itten (71. Juric), Marco Schneuwly.



Lugano: Salvi; Cümart (83. Rouiller), Sulmoni, Golemic; Piccinocchi (71. Vecsei); Crnigoj, Sabbatini, Mariani, Mihajlovic; Alioski, Mizrachi (78. Carlinhos Junior).



Bemerkungen: Luzern ohne Alves (verletzt); Lugano ohne Padalino, Rey (beide gesperrt), Jozinovic, Rosseti, Sadiku (alle verletzt). Verwarnungen: 5. Affolter (Foul), 45. Alioski (Unsportlichkeit), 47. Costa, 55. Kryeziu (beide Foul).