Oberägeri: Psychisch verwirrter Mann verhaftet

Ein psychisch verwirrter Bewohner eines Altersheims ist am Samstagnachmittag in Oberägeri ZG verhaftet worden. Der 70-Jährige hatte auf dem Balkon mit einem Sturmgewehr hantiert. Die Polizei ordnete eine medizinisch-psychiatrische Untersuchung an.

Die Zuger Polizei war von einem Anwohner alarmiert worden, der das auffällige Verhalten beobachtet hatte. In der Folge gelang es der Polizei, mit dem 70-jährigen Mann Kontakt aufzunehmen. Daraufhin verliess er die Wohnung ohne Waffe und konnte unverzüglich verhaftet werden, wie es in einer Mitteilung heisst. Nach Angaben der Polizei befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand.