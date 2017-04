Berikon: Streifkollision zwischen zwei Autos

Auf der Sädelstrasse ereignete sich am Freitagabend eine Streifkollision. Beim Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Die Kantonspolizei klärt nun den Unfallhergang und sucht Augenzeugen.

Am Freitagabend meldete eine 49-jährige Autofahrerin einen Verkehrsunfall an der Sädelstrasse in Berikon. Sie sei mit ihrem Auto bergabwärts in Richtung Zufikon gefahren, als ein entgegenkommendes weisses Fahrzeug ihr Auto streifte. Dieses mutmassliche Verursacherfahrzeug sei aber ohne anzuhalten weitergefahren.

Nach einer Stunde meldete sich eine 19-jährige Schweizerin telefonisch bei der Kantonspolizei Aargau. Sie sei am Unfall unterhalb des Kreisverkehrs an der Sädelstrasse beteiligt gewesen. Ihr Auto, ein weisser Rover, weise entsprechende Schäden auf.