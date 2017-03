Eishockey: Der EVZ gewinnt gegen Davos

Die Zuger gewinnen in extremis mit 4 zu 3 gegen den HC Davos und können so am kommenden Samstag auswärts in Davos bei einem Sieg in den Final einziehen. Der Match war geprägt von vielen Strafen und vor allem im 1. Drittel mit vielen Goals. Vor allem die Schlussminuten waren waren vor lauter Spannung kaum zu toppen. Schlussendlich mit dem besseren Ende für Zug.

In der zweiten Playoff-Halbfinal-Partie gewinnt der SC Bern im Penalty-Schiessen mit 4 zu 3 gegen den HC Lugano. Damit steht der SC Bern im Final.