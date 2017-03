Kriens: Massenschlägerei in Asylunterkunft

In einer Asylunterkunft für unbegleitete Minderjährige in Kriens ist kurz nach dem Mittag ein Streit eskaliert. Fünf Jugendliche wurden leicht verletzt. Vier, die den Streit angezettelt hatten, wurden festgenommen. Drei der Verletzten wurden vor Ort verarztet, zwei Jugendliche wurden für eine ambulante Behandlung ins Spital gebracht, teilte die Luzerner Polizei mit. Die Auseinandersetzung in der Asylunterkunft im ehemaligen Motel Pilatusblick wurde der Polizei um 13.15 Uhr gemeldet. Diese rückte mit mehreren Patrouillen aus und hatte die Situation laut Medienmitteilung "schnell unter Kontrolle". Auch Ambulanzen waren vor Ort. Warum der Streit zwischen den Jugendlichen aus Eritrea und Afghanistan eskaliert war, sei unklar und werde abgeklärt, sagte die Leiterin des Luzerner Asylwesens, Silvia Bolliger auf Anfrage. Die Jugendanwaltschaft untersucht den Vorfall. Das ehemalige Motel Pilatusblick in Kriens wird seit 2015 als Asylzentrum genutzt. Es beherbergt bis zu 70 unbegleitete Minderjährige. Im Herbst 2017 soll die Unterkunft geschlossen und von einem neuen Zentrum im Gebiet Grosshof abgelöst werden.