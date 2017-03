Eishockey: EVZ verliert unverdient

Was für eine Erniedrigung in Davos für den EVZ: Dank sehr fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidungen holt Davos zwei Tore und gewinnt schliesslich in der Verlängerung mit 3:2! Die Tore für den EVZ schossen Schnyder und Zangger. Die Serie bleibt nachwievor spannend und beginnt wieder von vorne.